Mueren 11 en Accidente de Avioneta de Paracaidismo Cerca de Centro Comecial en Francia

El piloto y los 10 pasajeros son los fallecidos, según autoridades que instaron al público a evitar el lugar del siniestro

AvionetaEl accidente ocurrió en una zona urbanizada cerca de un centro comercial. Foto: Reuters.

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Accidente aéreo en el este de Francia: 11 personas pierden la vida al estrellarse una avioneta de paracaidismo cerca de un supermercado en Tomblaine. Detalles y reacciones aquí.

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