Mueren 11 en Accidente de Avioneta de Paracaidismo Cerca de Centro Comecial en Francia

Al menos 11 personas murieron este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo cerca de un centro comercial en la localidad de Tomblaine, en el noreste de Francia, informaron las autoridades.

El prefecto del departamento, Yves Seguy, confirmó a la prensa que "en este momento" hay 11 víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

La avioneta pertenecía a una escuela de paracaidismo. El piloto y los 10 pasajeros son los fallecidos, según informó la prefectura. Viajaban cinco estudiantes y cinco instructores.

La aeronave, que despegó desde el aeropuerto Nancy-Essey, cayó cerca de un centro comercial en la comuna de Tomblaine. Los hechos ocurrieron en el departamento de Meurthe-et-Moselle.

"Con una diferencia de pocos metros, el accidente podría haber causado víctimas colaterales", dijo Seguy.

Incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey.



Yves SÉGUY, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé d’activer le centre opérationnel départemental (COD) en présence de l’ensemble des services opérationnels afin… pic.twitter.com/D9Qvhz7TGF — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) June 28, 2026

Seguy declaró a la emisora ​​BFM que la aeronave aparentemente sufrió daños antes de precipitarse verticalmente al suelo.

De acuerdo con L'Est Republicain, el aparato accidentado es un "Pilatus" matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas.

Activan centro de operaciones

Seguy activó el centro de operaciones del departamento con todos los servicios operativos para garantizar un seguimiento en tiempo real, indicó la administración regional en X.

En un mensaje publicado en las redes sociales, la prefectura de Meurthe y Mosela confirmó que en el accidente se ha visto involucrado "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey".

El siniestro ocurrió hacia las 11:00 horas, tiempo local, cerca de un supermercado en Tomblaine, en una carretera colindante con la zona comercial.

La Policía nacional instó al público a evitar el lugar del siniestro para no obstaculizar el paso a los servicios de emergencia y agentes del orden.

El ministro del Interior francés se dirigía al lugar de los hechos, según informó el Ministerio del Interior.

ASJ