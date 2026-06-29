¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy?: Así Opera el Servicio

En caso de que uses el Metro de la Ciudad de México para trasladarte a diversos puntos en la capital del país, en N+ te compartimos qué estaciones están cerradas este lunes 29 de junio de 2026.

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas, ya sea por factores como la lluvia, el arrojo de objetos en vías y problemas en el servicio eléctrico.

Eso retrasa o provoca la suspensión del servicio.

Por eso, aquí te informamos cuáles son y cuándo terminarán los cierres temporales, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ciudad de México: Lluvias Colapsan Vialidades y Activan Alerta Roja en Varias Alcaldías

¿Qué estaciones están cerradas hoy lunes 29 de junio?

Por los eventos del FIFA Fan Festival en la Plaza de la Constitución, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 había sido cerrada en semanas anteriores, por lo que es importante tomar en cuenta que esto se repita hoy.

Por otra parte, el Metro CDMX informó a las 6:05 horas que se registraba afluencia baja y circulación constante de trenes "desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio".

Sin embargo, enfatizó en que se implementó marcha de seguridad en la Línea 3 "debido a lluvia en la zona. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", por lo que te recomendamos anticipar tu salida y consideres posibles retrasos en tu viaje.

Ayer por la noche se registraron fuertes lluvias en el Valle de México, lo que provocó inundaciones en la estación Pantitlán. Las precipitaciones igual se prevén durante la tarde de este lunes, lo que podría volver a causar las mismas afectaciones.

En N+ te informaremos de más afectaciones durante el transcurso del día, así que mantente atento para prevenir tus viajes en el Sistema de Transporte Colectivo.

ASJ