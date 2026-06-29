¿Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy?: Así Opera el Servicio

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

MetroDurante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas. Foto: Cuartoscuro.

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¿Usas el Metro CDMX? Hoy 29 de junio, el Sistema de Transporte Colectivo no está exento de retrasos. Infórmate sobre otras afectaciones y planea tus rutas.

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