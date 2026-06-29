¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Hay Transportistas en Caseta de Tepotzotlán

Si acostumbras transitar por la autopista México-Querétaro debes saber cómo está el tránsito en la zona para que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias. En N+ te decimos si hay cierres o afectaciones hoy, 29 de junio de 2026, en esta importante vialidad del centro del país.

Este lunes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la autopista México-Querétaro hoy?

En las primeras horas de este último lunes del mes, las autoridades reportaron bloqueos y afectaciones en esta importante vía:

A las 12:45 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, sin reporte de incidentes.

A las 10:09 horas, se reportó reducción de carriles en el km 125, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 7:30 horas, se reportó cierre parcial de circulación en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección CDMX, por la presencia de manifestantes.

A las 7:15 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

Bloqueo de transportistas en Caseta de Tepotzotlán

Este lunes, se reporta la presencia de transportistas de la Asociación Civil de Camiones "Manuel Mendoza" en la caseta de Tepotzotlán, en la México-Querétaro.

Los manifestantes están dando paso libre en la caseta, hasta el momento no hay cierres a la

circulación, solo hay retraso para pasar las garitas; hay presencia de elementos de la Policía

Estatal y Municipal en la zona.

Con información de N+