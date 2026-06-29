¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Hay Transportistas en Caseta de Tepotzotlán

Te decimos cómo está la Autopista México-Querétaro hoy, 29 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo de transportistas en Caseta de TepotzotlánBloqueo de transportistas en caseta de Tepotzotlán. Foto: N+

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Hoy, 29 de junio de 2026, la autopista México-Querétaro enfrenta bloqueos y tráfico. Consulta el estado actual y evita sorpresas en tu trayecto.

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