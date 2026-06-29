¿A Qué Hora Inicia la Marcha de Normalistas Hoy? Bloqueo de Estudiantes en CDMX

Este lunes, 29 de junio de 2026, se prevé una marcha de normalistas en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos a qué hora inicia la protesta de estudiantes en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizarán la Marcha nacional “Por la liberación de la juventud y la clase explotada”, para exigir:

Aumento del presupuesto destinado a la mejora de instalaciones de las normales rurales, becas, alimentación e internados.

Respeto a la autonomía estudiantil en la toma de decisiones escolares.

La instalación de mesas de diálogo con autoridades federales.

El cese de la represión y la criminalización de los estudiantes normalistas.

¿A qué hora inicia la marcha de normalistas hoy?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 10:00.

Lugar: Ángel de la Independencia, en Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, en Avenida Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez.

Además, previo a la movilización los estudiantes normalistas realizarán las siguientes actividades:

07:30 horas: Ingresarán en caravana a la Ciudad de México por la Caseta de Tlalpan.

Se prevé que otras organizaciones se sumen a las protestas, entre ellos: Partido Comunista de México.

Con información de N+