¿A Qué Hora Inicia la Marcha de Normalistas Hoy? Bloqueo de Estudiantes en CDMX

Te decimos a qué hora inicia la protesta de estudiantes normalistas en la CDMX hoy, 29 de junio de 2026

Estudiantes normalistasEstudiantes normalistas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 29 de junio de 2026, marcha de normalistas en CDMX. Exigen más presupuesto y respeto a su autonomía.

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