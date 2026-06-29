Evita Esta Ruta: Zona Bloqueada por Marcha de Normalistas Hoy en CDMX

Este lunes, la marcha de normalistas en CDMX afectará la circulación en principales calles de la capital

Marcha de normalistas en CDMX en junio de 2025Marcha de normalistas en CDMX en junio de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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