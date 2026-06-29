Evita Esta Ruta: Zona Bloqueada por Marcha de Normalistas Hoy en CDMX

La Ciudad de México registrará afectaciones a la circulación hoy, 29 de junio de 2026, debido a una marcha convocada por normalistas, por lo que debes considerar rutas alternas, en N+ te compartimos cuál es la zona afectada.

La movilización forma parte de la jornada nacional denominada "Por la liberación de la juventud y la clase explotada".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Ayotzinapa: Normalistas Marchan sobre Paseo de la Reforma en CDMX

¿Cuál será la zona afectada por la marcha de normalistas?

La concentración está programada para las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, desde donde los manifestantes avanzarán hacia el sur de la capital hasta llegar a la sede de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio.

Además, los organizadores informaron que desde las 7:30 horas ingresarán a la Ciudad de México en caravana por la Caseta de Tlalpan, por lo que también podrían presentarse afectaciones en los accesos del sur de la capital.

Entre las demandas de los estudiantes se encuentran:

Incremento al presupuesto para mejorar la infraestructura de las normales rurales.

Más recursos para becas, alimentación e internados.

Respeto a la autonomía estudiantil en la toma de decisiones escolares.

Instalación de mesas de diálogo con autoridades federales.

Fin de la represión y de la criminalización de los estudiantes normalistas.

FBPT