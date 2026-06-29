¿Fin a la Guerra? Trump Asegura que Irán Pidió Reunión y Revela Fecha y Sede

Este lunes 29 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, aseveró que Irán solicitó una reunión y dio a conocer la fecha y sede del encuentro.

En su red Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un mensaje respecto a la petición de reunión, tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto al fuego.

¿Cuándo y dónde es la reunión?

Cabe señalar que poco antes, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, había descartado que estuvieran programadas reuniones técnicas esta semana.

En declaraciones a medios en Omán, dijo que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando "se den las condiciones necesarias" y una vez acordadas la fecha y el lugar.

Pero luego de esas declaraciones, Trump afirmó en su red socia:

“Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana en Doha!”.

¿Fin de bombardeos?

La noche del domingo, el portal estadounidense Axios había informado que EUA e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.

El 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

Pero la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Acuerdo de Paz entre Estados Unidos e Irán: Análisis de Javier Tello

Con información de Efe.

SPB