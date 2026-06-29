¿Fin a la Guerra? Trump Asegura que Irán Pidió Reunión y Revela Fecha y Sede
El presidente de Estados Unidos dice que Irán solicitó una reunión, por lo que dijo cuándo y dónde será el encuentro
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 26 de junio 2026. Foto: Reuters
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Trump revela que Irán pidió reunión. ¿Podrá este encuentro detener los bombardeos y llevar a un acuerdo de paz duradero? Infórmate aquí.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Este lunes 29 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, aseveró que Irán solicitó una reunión y dio a conocer la fecha y sede del encuentro.
En su red Truth Social, el mandatario estadounidense publicó un mensaje respecto a la petición de reunión, tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto al fuego.
¿Cuándo y dónde es la reunión?
Cabe señalar que poco antes, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, había descartado que estuvieran programadas reuniones técnicas esta semana.
En declaraciones a medios en Omán, dijo que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando "se den las condiciones necesarias" y una vez acordadas la fecha y el lugar.
Pero luego de esas declaraciones, Trump afirmó en su red socia:
“Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana en Doha!”.
¿Fin de bombardeos?
La noche del domingo, el portal estadounidense Axios había informado que EUA e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.
El 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.
Pero la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.
Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.
Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.