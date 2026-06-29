¿Fin a la Guerra? Trump Asegura que Irán Pidió Reunión y Revela Fecha y Sede

El presidente de Estados Unidos dice que Irán solicitó una reunión, por lo que dijo cuándo y dónde será el encuentro

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 26 de junio 2026. Foto: ReutersEl presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 26 de junio 2026. Foto: Reuters

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Trump revela que Irán pidió reunión. ¿Podrá este encuentro detener los bombardeos y llevar a un acuerdo de paz duradero? Infórmate aquí.

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