Revelan Calendario para Consultas y Presentar Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

El Gobierno de México reveló hoy, 29 de junio de 2026, el calendario para la consulta y presentar la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján señaló que se trata de un proceso que recorrerá más de 16 mil comunidades del país y culminará con la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

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¿Cómo será el calendario de consulta de la Ley General?

Luisa María Alcalde explicó que el proceso se desarrollará en cinco etapas, con el objetivo de que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas participen en la elaboración de la iniciativa.

La primera etapa comenzó este 29 de junio, con la firma de la convocatoria, la cual será publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Del 1 de julio al 6 de agosto se llevará información sobre el contenido de la propuesta a más de 16 mil comunidades del país para que conozcan y analicen el proyecto de ley.

Entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, las comunidades deliberarán conforme a sus sistemas de organización y toma de decisiones.

Concluida la consulta, las observaciones y planteamientos de las comunidades serán analizados para incorporarlos a la iniciativa legislativa.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la consulta permitirá fortalecer el proyecto antes de enviarlo al Poder Legislativo.

"A partir de ahora se publica en el Diario Oficial de la Federación vamos a dar inicio a esta consulta; una vez que sea mejorada y aprobada con lo que digan los pueblos, se presenta al Congreso".

FBPT