Revelan Calendario para Consultas y Presentar Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Se presentará la iniciativa de la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; el proceso de consulta recorrerá 16 mil comunidades

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presideno de la República.Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presideno de la República, en conferencia matutina de este 29 de junio de 2026. Foto: N+

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