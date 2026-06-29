México Lleva Dos Rescates por Terremotos en Venezuela: Ya se Abrió Colecta para Enviar Ayuda

La presidenta Sheinbaum confirma dos rescates de México en Venezuela

Edificios colapsados en La Guaira, Venezuela, tras sismo dobleEdificios colapsados en La Guaira, Venezuela, tras sismo doble. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+