México Lleva Dos Rescates por Terremotos en Venezuela: Ya se Abrió Colecta para Enviar Ayuda

En su Mañanera del Pueblo de hoy, 29 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México lleva dos rescates por terremotos y que se abrió una colecta para mandar ayuda.

Explicó que el Gobierno de México coordina la recepción de donativos con distintos centros de acopio para concentrarlos en un solo punto y facilitar su traslado al país sudamericano.

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"Ya se abrió la colecta, nos estamos poniendo de acuerdo con los distintos centros da copio para llevarlos en un solo lugar, una parte que se vaya en avión", señaló.

Asimismo, informó que el Gobierno de Venezuela envió una solicitud adicional de apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la que pide plantas potabilizadoras de agua, plantas de energía eléctrica, alimentos no perecederos y otros insumos para atender a la población afectada.

La presidenta expresó la solidaridad de México con el pueblo venezolano y señaló que, una vez que inicie la etapa de reconstrucción, su gobierno mantendrá comunicación con las autoridades de ese país para definir el apoyo que pueda brindarse.

UNAM instala centro de acopio para apoyar a Venezuela

Como parte de las acciones de solidaridad, la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por los sismos.

Entre los artículos que se reciben se encuentran:

Agua embotellada.

Alimentos enlatados y no perecederos con fecha vigente.

Artículos de higiene personal, como jabón, pasta y cepillos de dientes.

Papel higiénico, toallas sanitarias y pañales.

Material para primeros auxilios.

Herramientas para la remoción de escombros, entre ellas palas, picos, barretas y carretillas.

FBPT