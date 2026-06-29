Irán Recibirá 6 Mil Millones de Dólares Congelados de Qatar, Afirma Presidente Iraní

El mandatario de la república islámica dijo que los fondos derivan del memorando firmado con la administración de Donald Trump para poner fin a la guerra en Medio Oriente

IránHasta ahora, funcionarios de Estados Unidos señalan que no se ha liberado ningún activo iraní congelado. Foto: Reuters.

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El presidente iraní anuncia la liberación de fondos congelados en Qatar. Un paso clave en las negociaciones con EE.UU. ¿Será suficiente para calmar las tensiones?

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