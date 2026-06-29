Irán Recibirá 6 Mil Millones de Dólares Congelados de Qatar, Afirma Presidente Iraní

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que Qatar liberará este lunes 6 mil millones de dólares en activos iraníes congelados, tras un fin de semana de ataques en todo el Golfo Pérsico que pusieron en duda las negociaciones con Estados Unidos.

El mandatario señaló que los fondos derivan del memorando de entendimiento firmado con la administración de Donald Trump para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"De un total de 12 mil millones de dólares de fondos iraníes en Qatar, 6 mil millones (de dólares) serán liberados y repatriados al país, mientras que se están llevando a cabo gestiones para recuperar el resto de estos recursos", dijo Pezeshkian en un encuentro con el ayatolá Musa Shabiri Zanjani en la ciudad de Qom.

Se trata de declaraciones citadas por la agencia estatal de noticias IRNA y revisadas por este medio.

El presidente iraní es el funcionario de mayor rango en la república islámica que hace referencia a la liberación del dinero retenido por el mediador clave en las negociaciones con Pakistán.

Hasta ahora, funcionarios de Estados Unidos señalan que no se ha liberado ningún activo iraní congelado.

Los comentarios parecían destinados a convencer al público iraní sobre el acuerdo provisional.

Liberación en medio de ataques

Irán lanzó ayer domingo drones y misiles contra Baréin y Kuwait tras nuevos ataques aéreos de Estados Unidos contra la República Islámica, y amenazó con una "parálisis total" de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus bombardeos.

Según el portal estadounidense Axios, Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar.

Este lunes, Pezeshkian defendió el memorando alcanzado con Estados Unidos como una "gran victoria para el pueblo iraní" y recordó que Washington ha levantado las sanciones sobre el petróleo y la industria petroquímica.

"Pezeshkian afirmó que Estados Unidos y el régimen israelí intentaron desestabilizar Irán mediante presión económica y ataques contra infraestructuras clave, como instalaciones de producción de gas, plantas siderúrgicas y el sector petroquímico, además de intentar restringir las exportaciones de petróleo iraní. Añadió que estos esfuerzos fracasaron gracias al apoyo popular y la unidad nacional", apuntó la agencia IRNA.

El documento firmado el 17 de junio se tambalea después de que los dos rivales hayan intercambiado ofensivas, los últimos días en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio de petróleo.

Irán sostiene que es el único responsable del tráfico en el paso y ha avisado que cualquier intento por reabrir rutas no controladas por Teherán "retrasará la reapertura" del estrecho, mientras Washington se opone a ello.

En su reunión en Qom, Pezeshkian reiteró la postura de Irán de que su programa nuclear no busca desarrollar armas nucleares y que continuará únicamente con fines civiles y dentro de sus políticas nacionales.

Además, afirmó que Estados Unidos obligó a Israel a aceptar el memorando, pese a la oposición del propio gobierno israelí y de algunos grupos monárquicos.

ASJ