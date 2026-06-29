Precio del Dólar Hoy Lunes 29 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarEl peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense. Foto: Reuters.

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¿Cómo está el dólar hoy 29 de junio de 2026? El tipo de cambio inició en 17.50 pesos pero irá variando durante el día. Descubre cómo los eventos globales influyen en su cotización.

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