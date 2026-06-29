Pronóstico del Clima Hoy 29 de Junio: ¿En qué Estados Lloverá por la Onda Tropical 13?

Aunque la onda tropical 12 se desplazará del territorio nacional causará algunas afectaciones, mientras que la persistencia de la onda tropical 13 afectará en 24 estados este lunes

LluviasLa onda tropical número 12 dejó de afectar desde los primeros minutos de este lunes. Foto: Reuters.

Destacado

Este lunes, 24 estados enfrentarán lluvias intensas por ondas tropicales. Granizo y tormentas eléctricas en varias regiones. Conoce las previsiones del SMN para estar preparado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Clima Hoy: ¿Dónde Lloverá y Habrá Granizo en México?