Pronóstico del Clima Hoy 29 de Junio: ¿En qué Estados Lloverá por la Onda Tropical 13?

Para este lunes 29 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 24 estados debido a la persistencia de la onda tropical número 13, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el ingreso de humedad del océano Pacifico y Golfo de México.

Igual se espera la caída de granizo y descargas eléctricas en el norte, occidente y centro del territorio nacional.

A su vez, una línea seca en el norte del país ocasionará vientos fuertes en la citada región. La onda tropical número 12 dejó de afectar desde los primeros minutos de este lunes.

Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para mañana, lunes 29 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/H8vcD4YPuP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (este y suroeste), Coahuila (noroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (este y sur), Guanajuato (centro, suroeste y sur), Jalisco (norte, centro, este y sur), Colima, Michoacán (norte, centro y noreste), Estado de México (norte y suroeste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y este), Zacatecas (sureste, sur y suroeste), Aguascalientes, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (suroeste, centro y este), Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (oeste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur) y Chihuahua (este).

De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Oaxaca (sureste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Puebla (suroeste) y Morelos.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo medio nublado con presencia de bruma.

Hacia la tarde se espera ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, y lluvias puntuales muy fuertes en el norte y suroeste del Estado de México; ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

ASJ