Precio del Dólar Hoy SÁBADO 27 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano terminó la semana laboral sin movimientos importantes en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

billetes de un dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters

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