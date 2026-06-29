Rescatan a Cinco Senderistas Varados en el Cerro de La Silla en Nuevo León

Cinco personas fueron rescatadas por elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Guadalupe, luego de quedar varadas.

Proteccion Civil de NLFoto: PC NL

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Cinco senderistas fueron rescatados en el Cerro de la Silla por Protección Civil. A pesar de lesiones, decidieron no ir al hospital. Descubre los detalles del rescate.

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