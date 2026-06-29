Rescatan a Cinco Senderistas Varados en el Cerro de La Silla en Nuevo León

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil de Guadalupe, llevaron a cabo el rescate de cinco personas que presentaron diversas complicaciones mientras realizaban actividades de senderismo en el Cerro de la Silla.

El operativo se activó luego de que se reportara que varias personas ya no podían continuar su recorrido debido a lesiones y agotamiento, por lo que brigadistas se movilizaron a diferentes puntos del cerro para brindarles apoyo y atención prehospitalaria.

Entre las personas auxiliadas se encuentra Ana Lourdes, de 36 años, quien sufrió una lesión en el tobillo tras una caída durante su recorrido por uno de los senderos.

También fue atendido Luis Adán, de 36 años, quien presentó una afección crónica que requirió valoración por parte de los rescatistas.

Asimismo, Kenia Judith y Jorge Alberto Ríos, ambos de 26 años, fueron localizados con signos de agotamiento durante el descenso, a la altura del paraje conocido como La Antena. Uno de ellos presentó taquicardia y señaló que había consumido bebidas alcohólicas un día antes.

La quinta persona rescatada fue Melanie Valeria, de 22 años, quien sufrió una lesión en el tobillo en el área del Teleférico.

No fueron trasladados a hospitales

Tras ser valorados por los cuerpos de auxilio, los cinco senderistas decidieron retirarse por sus propios medios, rechazando el traslado a un hospital y cualquier atención médica adicional.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, en lo que va del año se han realizado 79 rescates de montaña, en los que 51 personas han resultado lesionadas. Hasta el momento, la dependencia informó que no se han registrado personas fallecidas durante este tipo de incidentes.