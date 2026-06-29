Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el hallazgo registrado a la altura de Punta Bandera

Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en la Carretera Escénica Tijuana-EnsenadaFoto: N+

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Encuentran cuerpo con signos de violencia en la carretera Tijuana-Ensenada. Fiscalía investiga el caso. ¿Qué sabemos hasta ahora?

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