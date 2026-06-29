Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada

El cuerpo de un hombre con aparentes huellas de violencia fue localizado la mañana de este lunes sobre la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a la altura del puente Punta Bandera, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar el área y evitar el paso de personas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La circulación en la zona no fue interrumpida, aunque se mantuvo presencia de unidades oficiales durante el procesamiento de la escena.

Fiscalía realiza las investigaciones

Peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento de indicios y el procesamiento del lugar donde fue localizado el cuerpo.

Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte e identificar a la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado la identidad del hombre localizado.

Información Perla Velázquez

APG