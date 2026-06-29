NASA Evalúa Daños de Terremotos en Venezuela: Calcula al Momento unos 59 Mil Edificios Afectados

De acuerdo con una primera evaluación rápida de la NASA, realizada con apoyo de imágenes satelitales, el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos.

Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio aclaró que se trata de un "producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado".

El pasado miércoles, Venezuela sufrió un doble terremoto, con epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte del país, y con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas.

El sismo principal, de magnitud 7.5, estuvo precedido por uno de 7.2.

Evaluación de la NASA

La evaluación de la agencia estadounidense consistió en imágenes creadas usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus.

Los datos "estiman que aproximadamente 58 mil 870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)".

Activan sistema para apoyo

En redes sociales, también dio a conocer que ya se activó el Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA para prestar apoyo.

Además, está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Perros Buscan Cuerpos en Edificios Colapsados en Venezuela

Análisis de datos

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, según el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 22.50 GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare).

El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano).

Asi, cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

Mapas de la ESA

Cabe señalar que también la Agencia Espacial Europea (ESA) está usando datos del Sentinel-1 para crear mapas de datos.

Entre ellos hay uno de la deformación del terreno debido al doble sismo, gracias a los instrumentos de teledetección del satélite que pueden detectar diferencias con una precisión milimétrica.

Se trata de un mapa de interferograma obtenido a partir de la comparación de datos del Sentinel-1 correspondientes a dos fechas: el 18 de junio, antes de los terremotos, y el 25 de junio, un día después.

La imagen creada gracias a los datos muestra la zona afectada, que se extiende desde Caracas hasta la ciudad de Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital.

Con información de EFE.

SPB