NASA Evalúa Daños de Terremotos en Venezuela: Calcula al Momento unos 59 Mil Edificios Afectados

La NASA realiza una primera evaluación experimental rápida gracias a imágenes satelitales

Labores de búsqueda entre escombros de un edificio en La Guaira, tras terremotos en Venezuela. Foto: EFELabores de búsqueda entre escombros de un edificio en La Guaira, tras terremotos en Venezuela. Foto: EFE

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Impactante: NASA estima que 59 mil edificios en Venezuela podrían estar dañados tras los terremotos. Descubre cómo las imágenes satelitales revelan la magnitud del desastre.

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