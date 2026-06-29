Esposa e Hijos de Futbolista Mueren por Terremotos en Venezuela: Así se Enteró el Jugador

La tragedia crece en Venezuela, luego de los terremotos que han causado la muerte de al menos 1,450 personas, entre ellas, la esposa y los hijos de Lucas Trejo, futbolista argentino. Esto es lo que se sabe sobre la familia del jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira.

El domingo, 28 de junio de 2026, el Club Sport Marítimo de La Guaira dio a conocer que la esposa y los dos hijos del futbolista argentino murieron por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela, el 24 de junio de 2026.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Trejo, de 38 años de edad, es un futbolista de origen argentino, que actualmente juega para el Club Sport Marítimo de La Guaira, de segunda división.

Durante tres días, Trejo buscó a su esposa Yanina y a sus hijos Aaron y Ainhoa entre los escombros de los inmuebles derrumbados en La Guaira, por los fuertes sismos en Venezuela.

El Club Sport Marítimo La Guaira lamentó profundamente la irreparable pérdida de la esposa e hijos de Lucas Trejo y publicó una foto del jugador con su familia.

¿Cómo se enteró Lucas Trejo de la muerte de su familia?

Lucas Trejo se encontraba en una concentración del Club Sport Marítimo de La Guaira en Caracas, Venezuela, cuando ocurrió el doble terremoto, de magnitud 7.2 y 7.5.

El futbolista regresó de inmediato a su casa en La Guaira, el estado más afectado por el desastre en Venezuela, y se encontró con "una escena horrenda", relató su cuñado Ricardo Ardiles, a la cadena CNN: "No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio en sí".

La familia de Lucas Trejo falleció por el derrumbe del edificio de departamentos donde vivían, ubicado en la zona de Playa Grande, cerca del aeropuerto internacional Maiquetía.

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Con información de agencias.

RMT