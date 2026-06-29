Esposa e Hijos de Futbolista Mueren por Terremotos en Venezuela: Así se Enteró el Jugador

La esposa del futbolista Lucas Trejo y sus dos hijos murieron por el doble terremoto en Venezuela

Derrumbes en La Guaira por los terremotos en Venezuela.Derrumbes en La Guaira por los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters

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Tragedia en Venezuela: la esposa e hijos del futbolista Lucas Trejo mueren en terremotos. Esto es lo que se sabe sobre la devastadora pérdida.

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