Leonardo Said Muestra en Vivo a N+ Su Destreza con el Trompo que lo Hizo Viral

Así fue como Leonardo Said, el niño del trompo, mostró a N+ su destreza viral

Leonardo Said, niño viral por su habilidad con el trompoLeonardo Said, niño viral por su habilidad con el trompo. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+