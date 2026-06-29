Leonardo Said Muestra en Vivo a N+ Su Destreza con el Trompo que lo Hizo Viral

Leonardo Said Ramírez Martínez es un niño que se hizo viral por su gran destreza con el trompo, un juguete cada vez más inusual entre las nuevas generación.

En entrevista exclusiva con Despierta, un noticiero de N+, Leonardo Said dio una pequeña muestra de su gran habilidad con el trompo, luego de que hace unos días mostró a los todos los aficionados que apoyan a la Selección mexicana su talento con este juguete, mientras viajaba en el Metro de la Ciudad de México.

Leonardo Said relató que uno de sus amigos fue quien le aviso que era viral en redes sociales, “fui a comprobarlo en mi celular y sí me hice viral”, dijo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+ con Leo, el Niño que Se Hizo Viral por su Destreza con el Trompo

Leonardo Said muestra su destreza con el trompo

Leonardo Said no pudo ocultar su gran emoción y sus nervios a través de su risa, y dijo que “siente bonito” que su video se hiciera viral.

También explicó que “hace como un año y medio” empezó a practicar con el trompo. El primer truco que enseñó en vivo fue el boomerang que “es muy sencilla, a mi parecer, porque ya tengo mucha práctica”.

Luego realizó el truco de la mariposa. “Es muy sencilla en cuando ya dominas el boomerang…Esto es para principiantes si tú quieres aprender.

Con información de N+