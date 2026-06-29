Pamela Anderson Revela lo Que Sylvester Stallone le Ofreció para "Ser su Chica Número 1"

La actriz contó en el programa de Andy Cohen que el protagonista de Rocky le ofreció bienes materiales a cambio de ser "su chica número uno" en los años 90.

pamela-anderson-sylvester-stallone-casa-porsche-chica-numero-unoFoto: GettyImages

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Pamela Anderson revela que Sylvester Stallone le ofreció un apartamento y un Porsche para ser su 'chica número uno'. ¿Qué más contó la actriz sobre esta propuesta de los años 90?

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Pamela Anderson Revela lo Que Sylvester Stallone le Ofreció para "Ser su Chica Número 1"