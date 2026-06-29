Pamela Anderson Revela lo Que Sylvester Stallone le Ofreció para "Ser su Chica Número 1"

Hollywood guarda historias que, con los años, se vuelven más incómodas que románticas. Pamela Anderson lo sabe bien. La actriz volvió a poner sobre la mesa una de las anécdotas más llamativas de su carrera: la supuesta propuesta que Sylvester Stallone le hizo en los años 90, cuando le ofreció bienes materiales a cambio de convertirse en "su chica número uno".

Lo que dijo Pamela

Durante su participación en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Anderson relató con detalle el momento: "Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez y me ofreció un apartamento y un Porsche para que fuera su chica número uno".

La respuesta de la actriz no se hizo esperar. Pamela le preguntó: "¿Eso significa que hay un número dos?", a lo que Stallone respondió: "No. Esa es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Ahora estás en Hollywood".

Pese a lo tentador que pudo parecer para otra persona, Anderson dejó claro que nunca consideró aceptar la propuesta: "Yo quería estar enamorada".

Una historia que regresa con fuerza

Este episodio ya había salido a la luz en el documental de Netflix Pamela Anderson: Una historia de amor, donde la actriz reveló que el protagonista de Rocky le ofreció "un condominio y un Porsche para ser su chica número uno". Ahora, sus declaraciones en televisión en vivo vuelven a encender el debate sobre los tratos de poder que marcaron la industria del entretenimiento en esa época.

Después de que Anderson hiciera públicas sus declaraciones, un portavoz de Stallone respondió con firmeza, calificando la versión de la actriz como "falsa e inventada" y asegurando que el actor "nunca hizo ninguna declaración así". Lejos de retractarse, Anderson ha defendido su memoria: "¿Cómo podría haberlo inventado? Es algo muy concreto".

Un nuevo capítulo en la carrera de Pamela

Esta historia resurge en un momento especialmente significativo para Anderson, quien atraviesa una etapa distinta en Hollywood. Tras años alejada del foco mediático, ha regresado con papeles que le permiten reescribir su propia narrativa pública, incluyendo una nominación al Globo de Oro por su trabajo más reciente.

La anécdota con Stallone se convierte así en otro capítulo de una historia más amplia: la de una mujer que el Hollywood de los 90 intentó definir por su imagen, y que hoy habla en sus propios términos.