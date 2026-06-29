La Derechista Keiko Fujimori Gana las Elecciones en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales sobre el izquierdista Roberto Sánchez

La Derechista Keiko Fujimori Gana las Elecciones en PerúLa conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido Fuerza Popular, después de derrotar por poco al congresista izquierdista Roberto Sánchez. Foto: Reuters

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