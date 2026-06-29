La Derechista Keiko Fujimori Gana las Elecciones en Perú

La candidata de derecha venció al izquierdista Roberto Sánchez por 49,641 votos en una segunda vuelta que tardó 22 días en resolverse desde el día de la votación.

Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó este lunes el escrutinio —el conteo y verificación formal de todos los votos— al cien por ciento, más de tres semanas después de la jornada electoral del 7 de junio.

El resultado final le otorgó a la candidata derechista una ventaja de 49,641 sufragios sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

¿Cómo quedó la votación en la segunda vuelta peruana?

Con todos los votos contabilizados, Fujimori acumuló 9,223,396 sufragios, equivalentes al 50.135 por ciento de las papeletas válidas. Sánchez, por su lado, obtuvo 9,173,755 votos, el 49.865 por ciento del total.

Ganadora: Keiko Fujimori, candidata de derecha.

Votos Fujimori: 9,223,396 — 50.135%.

Votos Sánchez: 9,173,755 — 49.865%.

Diferencia: 49,641 votos.

Duración del escrutinio: 22 días desde la votación del 7 de junio.

La ONPE —organismo estatal peruano responsable de organizar, ejecutar y verificar los procesos electorales en el país— cerró el conteo este lunes 29 de junio tras procesar la totalidad de las boletas emitidas en la segunda vuelta.