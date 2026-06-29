¿De Qué Murió Daveigh Chase? Revelan Causa de Muerte de la Actriz de Lilo y Stitch y El Aro

Semanas después de su fallecimiento, las autoridades confirmaron la causa oficial de muerte de la actriz estadounidense que dio voz a uno de los personajes animados más queridos de Disney.

La Oficina del Médico Forense de Los Ángeles reveló la causa de muerte de Daveigh Chase, quien prestó su voz a Lilo en Lilo & Stitch y protagonizó El Aro (The Ring). Chase falleció el 17 de junio en Los Ángeles a los 35 años de edad.

De acuerdo con el reporte forense, la actriz murió a causa del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Como causa secundaria se registró el uso crónico de múltiples sustancias.

El padre de Chase, John David Schwallier, declaró al New York Times que su hija vivía en situación de calle y había luchado contra las adicciones desde los 13 años, y que él no había tenido contacto con ella desde hacía mucho tiempo.

Una carrera marcada por grandes personajes

Daveigh Chase alcanzó la fama internacional gracias a su participación en producciones icónicas de principios de los 2000. Tras su debut como la voz de Lilo, continuó con el personaje en Stitch! The Movie (2003), Leroy & Stitch (2006) y la serie animada de Disney Channel Lilo & Stitch: The Series.

En el mundo del cine de terror, Chase encarnó a la perturbadora Samara Morgan en El Aro, y también apareció como Samantha Darko, la hermana menor del personaje de Jake Gyllenhaal, en Donnie Darko, así como en la secuela directa a video S. Darko (2009). En la serie de HBO Big Love, dio vida a Rhonda Volmer, una adolescente que era novia menor de edad del profeta fundamentalista Roman Grant.

Sus últimos años

Luego de que Chase dejara de actuar alrededor de 2016, sus problemas legales incluyeron cargos por viajar en un vehículo robado y posesión de sustancias controladas.

La muerte de Daveigh Chase a tan corta edad conmocionó a fanáticos de todo el mundo, quienes guardaban un especial cariño por su trabajo en la entrañable historia de amistad hawaiana que Disney llevó a la pantalla grande en 2002.