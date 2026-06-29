¿De Qué Murió Daveigh Chase? Revelan Causa de Muerte de la Actriz de Lilo y Stitch y El Aro

La Oficina Forense de Los Ángeles confirmó la causa oficial de muerte de Daveigh Chase, la actriz que dio voz a Lilo en la película animada de Disney y protagonizó la cinta de terror El Aro.

causa-muerte-daveigh-chase-lilo-stitch-el-aroFoto: GettyImages

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Impactante revelación: Daveigh Chase, voz de Lilo, murió por SIDA y adicciones. Conoce cómo la actriz de El Aro dejó una huella en el cine y enfrentó difíciles desafíos personales.

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