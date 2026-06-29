Descubren Ciempiés en Oído de Niña por Fuerte Dolor en Acuña, Coahuila

Se descubrió un ciempiés dentro del oído de una niña de 4 años en Acuña, Coahuila.

Una niña de 4 años en Acuña, Coahuila, sufría un dolor de oído que resultó ser un ciempiés.Foto: Burciaga Marian

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Una niña de 4 años en Acuña, Coahuila, sufría un dolor de oído que resultó ser un ciempiés.

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