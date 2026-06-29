Médicos de Del Río, Texas, atendieron inicialmente a una niña de 4 años que fue diagnosticada con una supuesta infección de oído. Sin embargo, horas después, durante una revisión médica en Ciudad Acuña, se descubrió que en realidad tenía un ciempiés alojado en el conducto auditivo, el cual fue extraído con éxito.
La niña presentaba un intenso dolor de oído. Ante la situación, su madre, identificada como Marian, la trasladó de inmediato a un hospital en Del Río, donde fue valorada por personal médico que determinó que padecía una infección y le recetó medicamento para aliviar el dolor y la inflamación.
Después de ser dada de alta, Marian decidió buscar una segunda opinión en Ciudad Acuña. Acudió a una farmacia con servicio médico, donde la doctora que la atendió sospechó que las molestias podrían deberse a la presencia de un insecto, por lo que realizó una limpieza más minuciosa del oído.
Dolor de oído en niña de 4 Años resulta ser un ciempiés en Coahuila
Mientras examinaba el conducto auditivo con ayuda de una cámara, la especialista observó pequeñas patas de color azul. Utilizando instrumental médico especializado, logró extraer varias extremidades hasta retirar por completo al intruso, confirmando que se trataba de un ciempiés.
La intervención permitió aliviar las molestias de la niña y resolver un caso que inicialmente había sido confundido con una supuesta infección de oído.