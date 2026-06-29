Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Lunes 29 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy lunes 29 de junio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy el dólar en México inicia a $17.50. ¿Quieres saber cómo afecta esto a la frontera norte? Descubre la cotización en bancos y casas de cambio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+