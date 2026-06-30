Sheinbaum Explica Opciones ante Revisión del T-MEC: ¿Qué Pasa Si EUA Decide No Ampliarlo?

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que ya firmó la posición de México por la continuidad del T-MEC

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 30 de junio 2026.Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 30 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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¿Qué pasa si EUA no amplía el T-MEC? Claudia Sheinbaum explica las opciones y el papel de México en la revisión del tratado. ¡Descubre más sobre este tema crucial!

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