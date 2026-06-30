Sheinbaum Explica Opciones ante Revisión del T-MEC: ¿Qué Pasa Si EUA Decide No Ampliarlo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló hoy, 30 de junio de 2026, sobre la revisión del T-MEC, que oficialmente inicia mañana, 1 de julio, y explicó qué pasaría si Estados Unidos de América (EUA) decide no ampliar el tratado comercial.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que ella ya firmó la posición de México, a favor de que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se amplíe 16 años más y agregó que "hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá y ahora, estamos esperando la respuesta de Estados Unidos".

¿Qué pasaría si Estados Unidos decide no ampliar el T-MEC?

La mandataria detalló que en caso de que Estados Unidos no decida ampliar el T-MEC por 16 años más, existen varias opciones y todo lo que pueda ocurrir está determinado en el mismo tratado comercial.

Sheinbaum Pardo dijo que uno de los pasos sería el proceso de revisión formal, en el que se verían adecuaciones al actual tratado y, “si hubiera un cambio mayor, tendría que pasar por los Congresos de los tres países, cosa que no vemos muy probable”.

Si no hay cambios mayores frente al actual tratado, además de los aranceles que ya existen, “entonces empieza un periodo de revisión”, apuntó.

Agregó que entre el 16 y 20 de julio de 2026, vendrá a México Jamieson Greer, representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, quien se reunirá con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, “para poder seguir con la revisión” del T-MEC.

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“A los tres países nos conviene el tratado: a Canadá, a México y, por supuesto, a Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La presidenta Sheinbaum destacó que México y Canadá llegan a la revisión del T-MEC con “mucho avance” y mejoras en materia comercial.

Aranceles de Trump

La presidenta de México mencionó que hay optimismo de “todos los equipos” para que continúe el T-MEC; sin embargo, “todos sabemos que la posición del presidente Trump es elevar aranceles a todo el mundo; no es un secreto, es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde la entrada del presidente Trump a la Presidencia”.

Afirmó que “se ha hecho todo lo que teníamos que hacer, absolutamente todo, y vamos a seguir haciendo, hacia adelante”; además, “los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos o bienes que se producen en cadenas de producción que están vinculadas con los tres países”.

¿Qué pasará el 1 de julio de 2026?

Claudia Sheinbaum señaló que este 1 de julio de 2026 se realizará una reunión virtual entre Marcelo Ebrard y Jamieson Greer; posteriormente, se prevé la publicación de un comunicado conjunto.

Añadió que el próximo jueves, 2 de julio de 2026, Marcelo Ebrard estará en la conferencia mañanera para detallar toda la información relacionada con el T-MEC.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT