Marcha del IPN Hoy en CDMX: Ruta y Bloqueos por Estudiantes del ‘Poli’

Entérate aquí cuál es la ruta de la marcha del IPN hoy, en calles de la Ciudad de México

Marcha del IPN en CDMX del 27 de mayo 2026Marcha del IPN en CDMX del 27 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Estudiantes del IPN marchan hoy en CDMX. Evita el tráfico y conoce la ruta desde Canal Once a Paseo de la Reforma.

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