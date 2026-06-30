Marcha del IPN Hoy en CDMX: Ruta y Bloqueos por Estudiantes del ‘Poli’

Toma tus precauciones y evita el tráfico: Este martes habrá varias movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas, una marcha del Instituto Politécnico Nacional (IPN); aquí te informamos cuál es la ruta y dónde se prevén bloqueos, por la manifestación de los estudiantes del Poli de hoy, 30 de junio de 2026.

Entérate cómo está la movilidad hoy hacia el estadio sede CDMX del Mundial 2026, día en que juega México vs Ecuador, a través del LIVEBLOG de N+.

¿Qué piden los alumnos del IPN?

La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), de la unidad Zacatenco, marcharán hoy para manifestarse por los siguientes puntos:

Difundir la situación actual en la que se encuentran las instalaciones de las Unidades Académicas y Profesionales del IPN.

Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio.

Ruta de la marcha del IPN

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que la comunidad estudiantil del IPN marchará de las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Manuel Carpio 475, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo, a la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Niza, en la colonia Juárez.

Toma tus precauciones, los estudiantes del IPN se concentrarán en el Canal Once a partir de las 14:00 horas.

La SSC prevé que a la marcha de hoy se podrían sumar otras organizaciones de apoyo y colectivos.

Mapa de la ruta de la marcha del IPN

RMT