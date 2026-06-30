Marchas HOY 30 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 30 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Miguel Hidalgo

14:00 Horas.

La Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica “Unidad Zacatenco” marchará de:

Manuel Carpio 475, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Con destino a la Glorieta del Ahuehuete, en avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Concentraciones

Cuauhtémoc

13:00 Horas.

El Colectivo “Lleca Escuchando la Calle” se concentrará en:

Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Benito Juárez

12:00 Horas.

El Colectivo Luciérnagas Buscadoras se reunirá en:

Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

17:30 Horas.

Lowlife Bikers Azcapotzalco rodarán de:

Parque Tezozomoc, en Manuel Salazar sin número, en la colonia Prados del Rosario.

Con destino al Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 30 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de la SSCCDMX.

LECQ