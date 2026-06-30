Marchas HOY 30 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en José María Izazaga y 20 de Noviembre, en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

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No te pierdas las actualizaciones sobre las marchas y eventos en CDMX este 30 de junio. Consulta la información de la SSCCDMX y mantente al tanto del tránsito y bloqueos.

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