¿A Qué Hora Inicia Marcha del IPN Hoy? Estudiantes Tomarán Calles de CDMX

Conoce aquí a qué hora y dónde es la marcha de hoy de estudiantes del IPN en la capital mexicana

Marcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la CDMX el 13 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en la CDMX el 13 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: Estudiantes del IPN toman las calles hoy. Evita bloqueos y descubre sus demandas y ruta.

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