¿A Qué Hora Inicia Marcha del IPN Hoy? Estudiantes Tomarán Calles de CDMX

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 30 de junio de 2026, por lo que se prevén afectaciones en varias vialidades.

Aquí te decimos a qué hora inicia la movilización y cuál será su ruta, para que consideres usar alternativas viales y evitar afectaciones en tu traslado por los bloqueos.

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Marcha del IPN hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, marchará en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

La movilización comenzará a las 14:00 horas, desde el Canal Once, ubicado en Manuel Carpio Número 475, colonia Plutarco Elías Calles, en Miguel Hidalgo, rumbo a la Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, la SSC no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones y colectivos estudiantiles, y que se realicen actividades de “Metro Popular”.

¿Cuáles son las demandas de los estudiantes?

Según la información de la agenda, los estudiantes realizarán diversas actividades con el objetivo de difundir la situación actual en la que se encuentran las instalaciones de las Unidades Académicas y Profesionales del Instituto Politécnico Nacional.

Además, para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

En apoyo se sumarán organizaciones como:

Colectivo SYNERGIA de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN.

Comunidad Estudiantil del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 9 "Juan de Dios Bátiz”, del IPN.

SPB