Preparan Operativo para Evitar Que Aficionados Tiren Basura Durante el México vs. Ecuador

El Gobierno de la Ciudad de México ya se prepara para celebrar el partido entre México y Ecuador, este martes 30 de junio de 2026, con un operativo especial contra la basura.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, exhortó a la población a no excederse con el consumo de alcohol y a tirar la basura en los contenedores.

"Hacemos dos llamados: un llamado es sobre el alcohol; hacemos un llamado para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos de salud a sí mismos o a otras personas. Y, por otro lado, el otro llamado es que la mejor sede del Mundial, que es la Ciudad de México, también dejar limpia la ciudad".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. N+ Acompaña a Cuadrillas de Recolección de Basura tras Festejos en Mundial 2026: Así Es Su Labor

En este sentido, pidió a los asistentes depositar la basura y los residuos en los 832 contenedores que serán colocados para evitar que la gente tire los desperdicios en la calle.

"Y al mismo tiempo, la Secretaría de Obras y de Medio Ambiente estará pasando con bolsas para levantar la basura en medio del partido y después del mismo".

Aumentan el número de pantallas

Para este duelo, se ampliará el número de pantallas y de escenarios para dar más opciones a los aficionados, pero también para evitar la concentración en un solo punto, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

"En total, mañana martes contaremos con 60 puntos y pantallas para celebrar para encontrarnos y para poder vivir el partido, como se informó acá el objetivo es descentralizar el Ángel. Tendremos pantallas en festivales futboleros en todo Reforma; alrededor del Zócalo, en avenida Juárez, en el Monumento a la Revolución, y ahora lo tendremos en el estacionamiento del Palacio de los Deportes".

En total, 18 festivales futboleros en las 16 alcaldías y 30 pantallas en la zona de Reforma y el Centro Histórico formarán parte de la infraestructura que se instalará este martes.

Para el partido, se colocará una pantalla gigante en el Monumento a la Independencia, tres escenarios grandes con pantallas en el Ángel, Monumento a la Revolución y El Caballito, y 22 pantallas chicas en Reforma.

Operativo de seguridad

Respecto al dispositivo de seguridad para entrar al partido, se implementará la misma dinámica que los partidos pasados, que incluye la última milla y accesos controlados con boletos o QR a la zona del Estadio Ciudad de México.

"Vamos a tener un despliegue de 15 mil 300 elementos de la Secretaría el día de mañana, 7 mil 500 de los cuales van a estar dedicados al cuidado de la Ciudad de México. En el Fan Fest, 3 mil 300 elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"En lo que hace al corredor del Paseo de la Reforma, antes durante y después del encuentro, tenemos previsto un despliegue de 4 mil 200 elementos, y estaremos apoyando también el desarrollo de los festivales futboleros en las alcaldías con un despliegue de 291 elementos".

Con información de Álvaro Márquez

ICM