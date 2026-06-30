Preparan Operativo para Evitar Que Aficionados Tiren Basura Durante el México vs. Ecuador

Ante las toneladas de desperdicios que los equipos de limpia tienen que recoger cada vez que juega el Tri, el gobierno capitalino colocará contenedores y habrá bolsas

Basura dejada por los aficionados tras la victoria de México ante Corea del SurBasura dejada por los aficionados tras la victoria de México ante Corea del Sur. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención aficionados! En el México vs. Ecuador, el gobierno de CDMX lanza operativo para mantener limpia la ciudad. 832 contenedores estarán disponibles, ¡úsalos y celebra con responsabilidad!

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