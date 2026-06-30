Precio del Dólar Hoy Martes 30 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano tuvo un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

billetes de un dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que el peso mexicano ganó terreno frente al dólar? El tipo de cambio cerró este lunes en 17.47 pesos. Conoce cómo afecta esto tu economía.

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