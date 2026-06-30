¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 30 de Junio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 30 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 30 de junio de 2026, las autoridades no reportaron problemas o incidentes viales en esta importante autopista.

Mientras que el lunes 29 de junio, se registró lo siguiente:

A las 20:55 horas, en el km 126, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de incidente (caída de árbol).

A las 18:41 horas, en el km 125, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:30 horas, en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, se registró carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 16:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:01 horas, en el km 34, dirección a la CDMX, registró carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales

A las 12:45 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se reportó carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM