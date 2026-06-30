¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 30 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la autopista México-QuerétaroAccidente en la autopista México-Querétaro. Foto: @GN_Carreteras

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Este martes 30 de junio, ¿la México-Querétaro presenta cierres? Infórmate con N+ sobre el tráfico y planifica tu viaje sin contratiempos.

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Autopista México-Querétaro: Revisa el estado del tráfico hoy