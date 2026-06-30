Buscan a ‘Los Caballeros de la Noche’, Justicieros que Atan a Postes a Presuntos Ladrones

En Lagos de Moreno, Jalisco, las autoridades buscan a dos o más personas que presuntamente detienen a supuestos ladrones de motocicletas y los atan a postes y que ahora son conocidos como “Los Caballeros de la Noche".

La Secretaría de Seguridad del Estado, informó que ya se identificaron dos vehículos que habrían participado en los hechos.

Hasta el momento, han sido un total de 5 personas las que han encontrado amordazadas y atadas con cinta por cometer presuntamente robo de motocicletas.

Autoridades

Al respecto, Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco, indicó:

"Pudieran ser pobladores del municipio, solo refieren que no les vieron el rostro, pudieran ser pobladores del municipio ya que como les refiero, ya tenemos la investigación con Fiscalía"

Respecto a los hombres que han sido localizados amarrados no tenían antecedentes por robo.

Las placas de los vehículos identificados no se lograron obtener, debido a las condiciones nocturnas en que ocurrieron las agresiones.

Los responsables de hacer justicia por su propia mano podrían ser 2 o más jóvenes.

Casos previos

Este tipo de prácticas ya se habían registrado en el 2022 y 2024.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González señaló que el robo de motocicletas es una problemática recurrente en la región y en otras zonas de Jalisco.

Para prevenir nuevos incidentes, mantienen un operativo conjunto en el municipio, así como en zonas limítrofes con Zacatecas, con participación de la Guardia Nacional, Defensa y corporaciones estatales.

Con información de Juan Carlos Robles

LECQ