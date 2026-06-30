Buscan a ‘Los Caballeros de la Noche’, Justicieros que Atan a Postes a Presuntos Ladrones

En Jalisco las autoridades buscan a varias personas que presuntamente detienen a supuestos ladrones de motocicletas. Podrían ser 2 o más jóvenes

Secretaría de Seguridad del Estado, informó que se identificaron dos vehículos que habrían participado en los hechos.Foto: Facebook @SSeguridadJal

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En Jalisco, 'Los Caballeros de la Noche' atan a postes a presuntos ladrones de motos. Las autoridades buscan a estos supuestos justicieros anónimos.

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