Descartan Conversaciones Directas entre EUA e Irán; Emisarios de Trump Llegan a Doha

Catar afirmó este martes que no hay reuniones de alto nivel ni conversaciones directas previstas entre Estados Unidos e Irán en Doha, luego de que Washington enviara una delegación encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes ya arribaron a la ciudad en la península del Golfo Pérsico.

"Hasta donde sé no hay reuniones directas programadas entre las dos partes los próximos días", declaró a periodistas en Doha el portavoz del Ministerio de Relaciones de Catar, Majed Al Ansari.

El funcionario agregó que la delegación estadounidense se reuniría con los mediadores en las negociaciones con Irán.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, precisó que todavía no están en la etapa de negociación de un acuerdo definitivo y que en los próximos días Irán no sostendrá "ninguna reunión de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel".

La tensión entre Washington y Teherán gira sobre todo en torno a la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Esa vía marítima fue reabierta la semana pasada, después de que Irán la cerrara desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Enviados de Trump llegan a Doha

Los enviados del presidente Donald Trump llegaron a Doha para conversar con los mediadores sobre el conflicto con Irán, aunque no negociarán directamente con representantes de Teherán, informó el gobierno de Catar.

"El señor Steve Witkoff y el señor Jared Kushner están aquí en Doha para reunirse con los mediadores, con funcionarios cataríes, y las conversaciones abordarán todos los temas regionales, incluso por supuesto las negociaciones con Irán, pero también incluyendo a Líbano", dijo el portavoz de la cancillería, Majed Al Ansari.

"No están aquí para sus negociaciones con los iraníes", aclaró el portavoz.

Previamente, un alto cargo estadounidense señaló que los dos países decidieron poner fin a sus ataques, efectuados el fin de semana a pesar de que a mediados de junio firmaron un protocolo de acuerdo para acabar con el conflicto en Oriente Medio.

"IRÁN HA PEDIDO UNA REUNIÓN. ¡TENDRÁ LUGAR MAÑANA EN DOHA!", aseguró Trump el lunes en su plataforma Truth Social.

Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en Fox News que los emisarios Witkoff y Kushner viajarían a Doja "esta semana para participar en reuniones de alto nivel".

La cancillería iraní inicialmente negó la reunión, pero el lunes confirmó el envío de una "delegación de expertos" a Doha para discutir la implementación de las cláusulas del protocolo de acuerdo.

Estados Unidos acusó a Irán de haber atacado dos barcos la semana pasada y bombardeó el viernes la república islámica. Teherán respondió atacando posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

Estas hostilidades, que se prolongaron hasta el domingo, pusieron en vilo el memorando de acuerdo firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

ASJ