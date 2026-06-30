Descartan Conversaciones Directas entre EUA e Irán; Emisarios de Trump Llegan a Doha

La tensión entre Washington y Teherán gira en torno a la gestión del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial

QatarLa tensión entre Washington y Teherán gira en torno a la gestión del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. Foto: Reuters.

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Conflicto en Oriente Medio: Irán y EUA sin diálogo directo en Doha. El estrecho de Ormuz, clave para el 20% del petróleo mundial, sigue en el centro de la disputa.

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