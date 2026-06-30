Corte Suprema de Estados Unidos Alista Decisión Sobre Ciudadanía por Derecho de Nacimiento

Los críticos han acusado al presidente Trump de discriminación racial y religiosa en su enfoque de la inmigración

Ciudadanía por derecho de nacimientoLa disposición en cuestión, conocida como la "Cláusula de Ciudadanía", establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen". Foto: Reuters.

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¿Puede Trump limitar la ciudadanía por nacimiento? La Corte Suprema se pronuncia hoy sobre un tema que afecta a 250,000 bebés al año. Infórmate sobre este crucial fallo.

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Corte Suprema de EE.UU. decidirá sobre el futuro de la ciudadanía por nacimiento