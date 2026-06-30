Fans de Marruecos Festejan en Países Bajos, Enfrentan a la Policía y los Detienen

Unidades antimotines cargaron contra la multitud y utilizaron un cañón de agua para dispersar la concentración

La HayaMarruecos avanzó para enfrentar al coanfitrión Canadá en la siguiente ronda el sábado. Foto: AP.

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Victoria de Marruecos sobre Países Bajos en el Mundial 2026 termina en enfrentamiento con la policía en La Haya. ¿Qué llevó a los fans a ser detenidos?

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