Fans de Marruecos Festejan en Países Bajos, Enfrentan a la Policía y los Detienen

Fans de Marruecos se enfrentaron con la policía en La Haya y fueron detenidos luego de que salieron a las calles para celebrar que su selección eliminó a Países Bajos del Mundial 2026 en una tanda de penales.

Países Bajos tiene una numerosa comunidad marroquí y los seguidores del equipo africano estaban de ánimo festivo tras la victoria, aunque también estallaron enfrentamientos esporádicos.

La policía de La Haya informó que "se encendieron fuegos artificiales de gran potencia" en el distrito de Schilderswijk, y que los agentes fueron atacados con fuegos artificiales y piedras.

Unidades antimotines cargaron contra la multitud y utilizaron un cañón de agua para dispersar la concentración.

"Algunas personas han sido detenidas por cometer violencia abierta", indicó la policía de la capital administrativa de Países Bajos, sede del gobierno neerlandés, del parlamento y la residencia de la familia real.

Los reporteros de la AFP vieron a aficionados envueltos en banderas marroquíes bailando y celebrando en las calles, mientras sonaban bocinazos y explotaban petardos.

Varios cientos de seguidores se congregaron en un cruce del distrito, pateando un balón al aire y festejando desenfrenadamente con los pasajeros de los vehículos que pasaban, saltando a veces sobre los autos.

Varios detenidos

Aproximadamente una hora después del inicio de las celebraciones, el ambiente se complicó cuando llegó la policía antidisturbios al lugar.

Los reporteros de AFP vieron alrededor de una decena de detenciones, con agentes reduciendo a varios jóvenes al suelo tras golpearles las piernas con sus porras.

La policía los subió esposados a sus patrullas. Otros agentes en bicicleta persiguieron a los jóvenes por las calles, pero no se registraron daños importantes.

Pese a múltiples intentos, la gente se negó a hablar con los medios, prefiriendo mantener en secreto su identidad. Muchos llevaban pasamontañas.

Mientras la tanda de penales llegaba a su clímax, el tenso silencio dentro de una cafetería popular entre los aficionados en Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos, dio paso a un rugido ensordecedor cuando Ismael Saibari convirtió el penal decisivo, enviando a su equipo a los octavos de final.

Las celebraciones pronto se volcaron a las calles mientras bengalas y fuegos artificiales estallaban en lo alto, entre el sonido de bocinas y motores acelerando y los aficionados festejaron hasta bien entrada la noche.

Pese al inicio tardío del partido y a la jornada laboral por delante, decenas de aficionados eufóricos se reunieron en un bulevar principal de Casablanca alrededor de las 5 de la mañana, bailando en las calles, ondeando banderas marroquíes y coreando: "Canadá, vamos por ustedes".

Marruecos avanzó para enfrentar al coanfitrión Canadá en la siguiente ronda el sábado. Los Leones del Atlas ya vencieron a Canadá 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 2022.

Las expectativas se disparan en Marruecos mientras los seguidores sueñan con otra campaña histórica como la de hace cuatro años, cuando el país se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.

ASJ