Muere Motociclista Presuntamente al Derrapar en la Carretera León - Silao en Guanajuato

Este martes se registró un accidente con un motociclista involucrado, el cual perdió la vida, sin embargo se desconoce la mecánica del accidente, se presume que derrapó en la carretera León - Silao.

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Accidente fatal en la carretera León-Silao: un motociclista muere y las autoridades investigan el posible derrape. La identidad del conductor aún no ha sido confirmada.

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