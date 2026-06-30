Muere Motociclista Presuntamente al Derrapar en la Carretera León - Silao en Guanajuato

Este martes 30 de junio por la mañana se registró un accidente en la carretera León - Silao donde un motociclista perdió la vida.

Los hechos se presentaron pasando un parque acuático que está en dirección a León, donde conductores se percataron del motociclista tirado a un costado de la carretera.

La zona fue asegurada por autoridades para evitar otros accidentes

Por lo que se dio aviso a las autoridades de seguridad y rescate, llamando al número de emergencias 911. Elementos de diversas corporaciones de seguridad tanto estatal como federal, acordonaron la zona para evitar accidentes.

Mientras que paramédicos se encargaron de revisar el cuerpo del conductor que se encontraba inconsciente, confirmando que ya no tenía signos vitales.

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Se investiga la mecánica de los hechos y se desconoce la identidad del fallecido

La noticia fue informada a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudieran a darle apertura a una carpeta de investigación.

Por el momento, se desconoce la mecánica de los hechos, por lo que se presume que se haya tratado del derrape de la motocicleta lo que causó el accidente.

Personal del SEMEFO (Servicio Médico Forense) levantó el cuerpo del motociclista, para trasladarlo a que le practiquen la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.