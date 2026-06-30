Choque entre Dos Tráileres Provoca Tráfico y Cierre en la Autopista Puebla-Orizaba

Se registra congestionamiento vial por un accidente entre tractocamiones sobre el tramo de la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza cerca del km 229.

Choque por alcance en autopista Acatzingo - Cd. Mendoza.Foto: Capufe

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Fuerte accidente entre tráileres en Puebla-Orizaba: daños materiales y cierre parcial de la autopista. Tráfico lento en la zona, autoridades piden precaución. Descubre más detalles aquí.

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