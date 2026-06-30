Choque entre Dos Tráileres Provoca Tráfico y Cierre en la Autopista Puebla-Orizaba
Se registra congestionamiento vial por un accidente entre tractocamiones sobre el tramo de la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza cerca del km 229.
Foto: Capufe
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Fuerte accidente entre tráileres en Puebla-Orizaba: daños materiales y cierre parcial de la autopista. Tráfico lento en la zona, autoridades piden precaución. Descubre más detalles aquí.
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PorRedacción N+
La mañana de este 30 de junio se registró un fuerte accidente entre dos tráileres sobre la autopista Puebla-Orizaba en el tramo entre Acatzingo y Cd. Mendoza, lo que provocó tráfico lento.
Se sabe que el choque por alcance entre las dos unidades de carga ocurrió a la altura del Km 229, subiendo de Magueyes hacia Esperanza con dirección a Acatzingo.
Derivado a este fuerte impacto, ambos tractocamiones presentaron daños materiales, mientras principalmente el que dio el impacto, pues su parte frontal quedó destrozada.
Ante el accidente, testigos dieron aviso al número de emergencias por lo que al lugar arribaron paramédicos y elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Cerrada parcialmente la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza por accidente
La zona en la autopista Acatzingo - Cd. Mendoza fue cerrada parcialmente mientras se llevan acabo las diligencias correspondientes, entre ellas, la mitigación de riesgos y el retiro de las unidades siniestradas. En tato a los operadores, recibieron atención médica, no obstante, se descarta que su vida corra peligro.
Autoridades viales exhortan a los automovilistas a reducir la velocidad si cruzarán la vialidad que conecta a los estados de Puebla y Veracruz a la altura del Km 229, puesto que ya se registra tráfico lento en la zona.
Para prevenir contratiempos, se recomienda utilizar vías alternas o salir con tiempo de anticipación pues la fila de vehículos es kilométrica.
Conductor se da a la fugo tras causar un fuerte accidente en Puebla
Un accidente vial se registró sobre la carretera federal Libres–Oriental, a inmediaciones del acceso al municipio de Libres. De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a un vehículo tipo sedán, color gris, el cual fue impactado por otra unidad que circulaba a exceso de velocidad.
Luego del choque, el segundo vehículo, el presunto responsable, huyó del lugar, por lo que no se cuentan con mayores datos sobre su paradero.
A pesar de lo aparatoso del incidente, únicamente se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, estación Libres, así como personal de Protección Civil de Libres, quienes realizaron labores de abanderamiento y atención en la zona para prevenir otro accidente.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 229, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución.