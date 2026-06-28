Desaparecen Dos Trabajadores de la CFE en Puebla; Esto se Sabe

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que colabora con las autoridades en la búsqueda de dos de sus trabajadores, reportados como desaparecidos entre el municipio de Huauchinango, Puebla, y los límites con Hidalgo.

Los empleados fueron identificados como Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento, de 60, quienes fueron vistos por última vez cuando circulaban por la autopista México–Tuxpan.

Buscan a Adolfo López Saldaña.

Buscan a Marco Antonio Sarmiento. Foto: CFE

De acuerdo con los reportes, ambos viajaban en dos vehículos: una camioneta Toyota color gris y una camioneta oficial Chevrolet Silverado blanca, de doble cabina. Las unidades fueron localizadas posteriormente abandonadas en la comunidad de La Mesa, en el municipio de Acaxochitlán, sin que hasta el momento se conozca el paradero de los trabajadores.

A través de un comunicado, la empresa pública señaló que desde que tuvo conocimiento del caso colabora con las instancias correspondientes para contribuir a las investigaciones y dar seguimiento a la búsqueda de sus colaboradores.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación permanente con las familias de los trabajadores desaparecidos, a quienes les brinda el apoyo y acompañamiento necesarios durante el desarrollo de las diligencias.

La CFE reiteró su compromiso con la seguridad e integridad de su personal y aseguró que dará seguimiento puntual a este caso hasta que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

"Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad", destacó.

¿Por qué se los llevaron?

Hasta el momento, la empresa no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que desaparecieron los dos empleados.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la región de Huauchinango y los límites entre Puebla e Hidalgo, mientras la CFE reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y aportar la información que sea requerida.