Desaparecen Dos Trabajadores de la CFE en Puebla; Esto se Sabe

La CFE informó que colabora con las autoridades en la búsqueda de dos trabajadores desaparecidos en Huauchinango, Puebla, y mantiene contacto con sus familias

Desaparición de trabajadores de CFE en Puebla. Foto: CuartoscuroDesaparición de trabajadores de CFE en Puebla. Foto: Cuartoscuro

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La CFE busca a dos empleados desaparecidos en Puebla, reafirmando su compromiso con la seguridad. En colaboración con autoridades, la investigación sigue en curso. Infórmate aquí.

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