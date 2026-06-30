¿Hay Paso al AICM por Lluvias en CDMX? Así Están Carriles en Circuito Interior Hoy

¿Vas al AICM? Así está la circulación en Circuito Interior por lluvias hoy, 30 de junio 2026

Inundación en Circuito InteriorInundación en Circuito Interior. Foto: N+

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Atención viajeros: Circuito Interior cerca del AICM está inundado. Solo vehículos grandes pasan. SSC trabaja para mejorar la situación. Infórmate antes de dirigirte al aeropuerto.

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