¿Hay Paso al AICM por Lluvias en CDMX? Así Están Carriles en Circuito Interior Hoy

Este martes, 30 de junio de 2026, se registran lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). En Venustiano Carranza se reportan anegaciones en Circuito Interior, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Incluso, el AICM informó que debido a lluvias en el perímetro del aeropuerto y con la finalidad de minimizar riesgos, se realizan operaciones solo en la pista cinco izquierda 23 derecha; se estima reanudar aterrizajes y despegues en aproximadamente una hora.

#AICMinforma



Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

Más tarde, se informó que a las 11:30 horas se normalizaron las operaciones en las dos pistas del AICM. Se recomendó a los usuarios con vuelo programado hoy, consultar el estatus de los vuelos con tu aerolínea.

#AICMinforma



A partir de las 11:30 se normalizaron las operaciones en las dos pistas del AICM.



Si tienes un vuelo programado este día, te recomendamos consultar el estatus de los vuelos con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

Así está Circuito Interior hoy

La mañana de este martes ya hay complicaciones viales a un costado del AICM, derivadas de las lluvias, por lo que los usuarios que se dirijan hacia la Terminal 1 podrían tener complicaciones para llegar.

Exactamente sobre Boulevard Puerto Aéreo, que es el tramo de Circuito Interior, se encuentra inundado con un nivel de agua que supera fácilmente los 40-50 centímetros, en algunos puntos.

Por ese motivo, los automovilistas están utilizando los carriles de extrema izquierda, que son tres los habilitados, y solamente los vehículos grandes son los que tratan de pasar por la enorme anegación que lleva varios minutos y se sigue acumulando el agua porque sigue lloviendo en la zona.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están tratando de hacer limpieza en las rejillas de las coladeras.

Hay rezago vehicular desde el Eje 4, Eje 3 Sur, Añil y Viaducto Río Piedad con destino hacia el Peñón de los Baños o hacia la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la espera de que baje el nivel del agua y se pueda restablecer la circulación.

Con información de N+