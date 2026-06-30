Doble Alerta por Lluvias Fuertes Hoy en CDMX desde Temprano: ¿Dónde Hay Nivel Naranja?

Ante la lluvia que prevalece en la Ciudad de México (CDMX), autoridades capitalinas activaron doble alerta para la mañana de hoy, 30 de junio de 2026.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana activó la alerta amarilla y la alerta naranja en varias alcaldías.

En redes sociales, detalló que la medida es por la intensificación de las precipitaciones de esta mañana.

De acuerdo con el reporte, las imágenes de radar mostraron alrededor de las 07:00 horas lluvias de intensidad fuerte en zonas de Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Así como débiles en el resto de la ciudad.

Las autoridades previeron que las lluvias continúen durante la mañana en CDMX, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica.

Doble alerta hoy en CDMX

Alerta naranja:

Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Alerta amarilla:

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la mañana del martes 30/06/2026 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl y @A_VCarranza #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ACIUCklEqz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB