Doble Alerta por Lluvias Fuertes Hoy en CDMX desde Temprano: ¿Dónde Hay Nivel Naranja?

Autoridades de la Ciudad de México activan alertas amarilla y naranja por intensificación de la lluvia esta mañana

Afectaciones por lluvia generalizada en la CIudad de México | Itzel Cruz AlanisAfectaciones por lluvia generalizada en la CIudad de México. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas activan alertas en CDMX. Alerta amarilla y naranja en varias alcaldías. Sigue las indicaciones oficiales. Infórmate más sobre las zonas afectadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+