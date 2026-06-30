México Envía Más Ayuda a Venezuela por Terremotos: Este Es el Apoyo que se Manda

Este martes, 30 de junio de 2026, el Gobierno de México anunció que enviará más ayuda a Venezuela luego los dos devastadores terremotos de hace seis días que han dejado al menos 1,719 muertos.

En la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se enviarán 7 plantas de luz que "saldrán en un avión hoy para llegar allá de emergencia" y que se está preparando un barco con víveres para los damnificados del país caribeño.

“Preparando un barco para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha hecho por distintas instituciones, incluso la que hizo la embajada de Venezuela en México, pueda llevarse una parte en avión y otra en barco”, dijo la presidenta.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que "hoy se envían las plantas de emergencia y otros equipos e insumos. Se van en avión".

Sigue aquí la mañanera de hoy:

Con información de N+