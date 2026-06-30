México Envía Más Ayuda a Venezuela por Terremotos: Este Es el Apoyo que se Manda

En la conferencia mañanera de hoy en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que se enviarán 7 plantas de luz que "saldrán en un avión hoy para llegar allá de emergencia" y que se está preparando un barco con víveres para los damnificados del país caribeño.
“Preparando un barco para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha hecho por distintas instituciones, incluso la que hizo la embajada de Venezuela en México, pueda llevarse una parte en avión y otra en barco”, dijo la presidenta.
La titular del Ejecutivo Federal indicó que "hoy se envían las plantas de emergencia y otros equipos e insumos. Se van en avión".