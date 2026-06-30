México Envía Más Ayuda a Venezuela por Terremotos: Este Es el Apoyo que se Manda

El Gobierno de México anunció que enviará más ayuda a Venezuela luego de devastadores terremotos

Busqueda de sobrevivientes por terremostos en VenezuelaBusqueda de sobrevivientes por terremostos en Venezuela. Foto: EFE

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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el envío urgente de ayuda a Venezuela tras terremotos. Descubre cómo México está apoyando a los damnificados.

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