Falla en la Línea 1 del Metro Provoca Caos y Largas Filas de Usuarios en Monterrey

Una falla en un tren de la Línea 1 del Metro, a la altura de la estación Mitras, provocó la suspensión parcial del servicio y afectó a miles de usuarios la mañana de este martes 30 de junio de 2026

La suspensión del servicio del metro de la Línea 1 en MonterreyFoto: N+

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Falla en el Metro de Monterrey provoca largas filas y desesperación. Usuarios buscan alternativas ante la suspensión del servicio en la Línea 1. ¿Qué sucedió?

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