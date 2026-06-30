Falla en la Línea 1 del Metro Provoca Caos y Largas Filas de Usuarios en Monterrey

Una falla en la Línea 1 del metro generó importantes complicaciones para cientos de usuarios durante la mañana de este martes 30 de junio de 2026, luego de que un tren quedará detenido antes de llegar por completo a la estación Mitras, afectando el servicio desde la estación Talleres y provocando retrasos en gran parte de la línea.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren permaneció completamente detenido al salir de la estación Mitras en dirección hacia San Bernabé, lo que obligó a suspender temporalmente la circulación mientras personal de Metrorrey realizaba trabajos en el cableado del sistema para intentar solucionar la falla.

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La suspensión del servicio provocó que únicamente se ofreciera apoyo mediante unidades de Transmetro, situación que ocasionó largas filas de usuarios en estaciones como Talleres, San Bernabé y Unidad Modelo.

Cientos de personas permanecieron durante varios minutos esperando una unidad que los acercara a las estaciones donde sí había servicio. Sin embargo, la cantidad de transmetro resultó insuficiente ante la alta demanda registrada durante la hora pico, por lo que muchos usuarios optaron por buscar rutas urbanas para continuar su trayecto.

Las filas se extendieron por varios metros en el exterior de la estación Talleres, mientras algunos camiones de Transmetro llegaban incluso vacíos, aunque el tiempo de espera continuó siendo considerable.

La falta de servicio provocó que cientos de personas llegaran tarde a sus actividades laborales, mientras otros manifestaban su desesperación por no encontrar una alternativa de transporte rápida.

En la estación Talleres, el acceso a los andenes permaneció restringido por varios minutos hasta que finalmente comenzó a permitirse nuevamente el ingreso de los pasajeros, luego de que arribara el primer tren tras aproximadamente 40 minutos de suspensión.

Trabajadores realizaron labores para restablecer el servicio

Mientras se registraban las afectaciones, trabajadores de Metrorrey realizaron maniobras en el cableado aéreo ubicado cerca de la estación Mitras, donde presuntamente se originó la falla que dejó detenido al convoy.

De acuerdo con los reportes, algunos vagones quedaron a varios metros del andén, por lo que se presume que los pasajeros tuvieron que descender y caminar por el viaducto para llegar a la estación.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual con la llegada de los primeros trenes a la estación Talleres, la acumulación de usuarios continuó durante varios minutos debido al retraso generado por la suspensión temporal de la Línea 1 del Metro.

Con información de Luis Beza/Noticias N+

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