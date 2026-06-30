Abaten a Presunto Delincuente tras Balacera y Cuatro Policías Resultan Heridos en García, NL

Un presunto delincuente abatido y cuatro policías lesionados fue el saldo de una balacera registrada en el municipio de García durante la noche del lunes del 29 de junio. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Villa Parma y Villa Márzala, en la colonia Villa Nova, Sector Nogal, muy cerca de la carretera a Icamole, lo que provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad en la zona.

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De acuerdo con la información preliminar, los elementos policiacos se encontraban realizando una investigación cuando arribaron a un domicilio ubicado en ese sector. Fue en ese momento cuando, presuntamente, un supuesto delincuente los sorprendió y comenzó a disparar en repetidas ocasiones con un arma de fuego en contra de los oficiales.

Ante el ataque armado, los policías respondieron a la agresión y repelieron el fuego, originándose un enfrentamiento que dejó como resultado a un presunto delincuente abatido.

Durante el intercambio de disparos, cuatro elementos de la corporación resultaron lesionados, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para brindarles atención médica y trasladarlos a un hospital.

La zona permaneció resguardada por las autoridades mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y se recababan los indicios relacionados con el enfrentamiento.

Alcalde confirma estado de salud de los oficiales

Varias horas después de los hechos, el alcalde de García se pronunció a través de sus redes sociales, donde confirmó que los elementos lesionados se encontraban en buen estado de salud. Asimismo, oficializó el saldo de cuatro policías heridos como consecuencia del enfrentamiento registrado en la colonia Villa Nova.

Entre los oficiales lesionados fue identificado Eleazar González, quien presentó una lesión en la pelvis con salida en el glúteo derecho. También resultó herido Carlos Cruz, con una lesión en la pierna izquierda, mientras que Diego Martínez sufrió lesiones por esquirlas en el brazo derecho.

Los tres oficiales fueron trasladados a un hospital privado ubicado sobre la avenida Leones, en los límites con Monterrey, donde recibieron atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre el desarrollo de la investigación relacionada con estos hechos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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