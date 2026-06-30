Abaten a Presunto Delincuente tras Balacera y Cuatro Policías Resultan Heridos en García, NL

Un presunto delincuente murió y cuatro policías resultaron lesionados tras una balacera ocurrida la noche del lunes en la colonia Villa Nova, Sector Nogal, en García.

La zona permaneció resguardada por las autoridadesFoto: N+

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Intensa balacera en García: un presunto delincuente abatido y cuatro policías lesionados. El alcalde confirma que los oficiales están fuera de peligro.

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