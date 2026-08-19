Sheinbaum Destaca Participación de García Harfuch en Foro de la DEA: ‘Le Fue Muy Bien’

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió hoy, 19 de agosto de 2026, a la participación de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), en Buenos Aires, Argentina, y aseguró "le fue muy bien".

El funcionario presentó parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y compartió las acciones de México frente a organizaciones criminales.

En ese sentido, la mandataria enfatizó "por lo que me informó, pues le fue muy bien en la presentación".

Sheinbaum señaló que, más allá de esas declaraciones, uno de los objetivos de la participación de García Harfuch era que la comunidad internacional conociera directamente las acciones que realiza el Gobierno mexicano en materia de seguridad.

Asimismo, explicó que la cooperación de México con las agencias e instituciones del Gobierno de Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia, tiene límites establecidos por el marco jurídico mexicano.

La Conferencia Internacional para el Control de Drogas comenzó el pasado 18 de agosto y concluirá el 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires.

El encuentro es organizado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio de Seguridad de Argentina, con la participación de representantes de más de 100 países.

Cabe señalar que el funcionario mexicano también resaltó el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas en operaciones contra organizaciones criminales, entre ellas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

FBPT