Seguridad

Sheinbaum Destaca Participación de García Harfuch en Foro de la DEA: ‘Le Fue Muy Bien’

La presidenta abordó la participación del titular de la SSPC, quien presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad

Omar García Harfuch en la Conferencia Internacional para el Control de DrogasOmar García Harfuch, titular de la SSPC, en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas. Foto: X, @SSPCMexico
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