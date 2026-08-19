Incendian Puestos de Madera en Ciudad Juárez; No Hay Lesionados

Durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, se reportó al número de emergencias 911 un incendio en el cruce de las calles Monte de Aragón y Monte Blanco, del fraccionamiento Finca Bonita, en Ciudad Juárez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y localizaron varios puestos utilizados para la venta de artículos envueltos en llamas, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, arribó la máquina número 2 del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos lograron controlar la emergencia. Sin embargo, los puestos resultaron consumidos casi en su totalidad.

En el sitio se informó que no había personas al interior, por lo que únicamente se registraron los daños materiales. De acuerdo con las investigaciones realizadas en el lugar, las autoridades determinaron que el incendio fue provocado.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del incendio, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones. En el lugar se encuentran cámaras de Juárez Vigilante, las cuales podrían ayudar a establecer quiénes estarían involucrados en los hechos.