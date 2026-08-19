Seguridad

Incendian Puestos de Madera en Ciudad Juárez; No Hay Lesionados

Un incendio consumió varios puestos de madera en el fraccionamiento Finca Bonita; autoridades señalaron que el fuego habría sido provocado.

Se incendian puestos de madera en Ciudad JuárezSe incendian puestos de madera en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez consume con puestos de madera en Finca Bonita. Autoridades confirman que fue provocado. Sin heridos, pero daños materiales significativos.

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