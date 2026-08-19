Juez Federal Admite Amparo Presentado por Defensa de Danna Yanina 'N' y Suspende Acto Reclamado

La defensa de Danna Yanina "N" informó que un juez federal admitió el amparo indirecto promovido por los abogados y concedió la suspensión del acto reclamado, además de establecer fechas para las audiencias correspondientes.



A través de una publicación, se señaló que la defensa presentó una apelación de 15 días antes, pero mencionó que las autoridades tamaulipecas todavía no habrían enviado dicho recurso a la segunda instancia para su análisis.



El amparo presentado ante la justicia federal consta de 92 hojas, además de anexos en los que la defensa expone de manera detallada las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades.

Ahora será un juez federal quien analice los argumentos de la defensa y determine lo conducente dentro del juicio de amparo; cabe destacar que la admisión del recurso y la suspensión no representa una declaración de inocencia, sino el inicio de análisis judiciales de los actos reclamados.

Danna Yanina “N” fue vinculada a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la señalara como presunta implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

El proceso judicial continúa mientras la defensa sostiene que existen presuntas irregularidades en la investigación y en las actuaciones de las autoridades, argumentos que ahora forman parte del amparo presentado ante la justicia federal.

La admisión del recurso permitirá que un juez federal revise los actos señalados por la defensa, sin que esto implique modificar por sí mismo la resolución de vinculación a proceso ni determinar la inocencia de Danna Yanina “N”.