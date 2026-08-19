Seguridad

Juez Federal Admite Amparo Presentado por Defensa de Danna Yanina 'N' y Suspende Acto Reclamado

Los abogados de Danna Yanina “N” informaron que un juez federal admitió el amparo indirecto promovido en su caso y concedió la suspensión del acto reclamado.

Juez Federal Acepta Amparo Presentado por Defensa de Danna Yanina 'N' y Suspende Acto ReclamadoJuez Federal Acepta Amparo Presentado por Defensa de Danna Yanina 'N'. Foto: @noticias_tams

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Un juez federal concede suspensión a Danna Yanina 'N'. Su defensa alega irregularidades en un amparo de 92 páginas.

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