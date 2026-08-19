Bad Bunny Cierra Gira en Casa con Dos Fechas en PR: Más de un Millón de Personas Busca Boletos

Bad Bunny despedirá el "Debí Tirar Más Fotos World Tour" con dos funciones en su tierra natal, Puerto Rico, y la demanda por las entradas desbordó los sistemas de venta desde el primer minuto.

Move Concerts y Noah Assad Presents confirmaron que el artista puertorriqueño cerrará su gira mundial el sábado 22 y el domingo 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. El anuncio llegó tras semanas de rumores, después de que la promotora reservara el recinto y comenzara el montaje del escenario, lo que llevó a varios seguidores a acercarse al estadio pensando que la venta sería presencial.

En redes sociales, la productora acompañó el anuncio con una imagen que reúne las paradas de la gira, las icónicas sillas del arte del disco y la bandera puertorriqueña, con el mensaje "Cerramos en casa".

La gira "Debí Tirar Más Fotos" inició en noviembre de 2025 en República Dominicana y recorrió Latinoamérica, Europa, Asia y Australia antes de concluir, en apariencia, en julio en Bélgica.

El regreso a Puerto Rico llega después de la histórica residencia de 31 funciones "No Me Quiero Ir de Aquí", que el artista celebró entre julio y septiembre del año pasado en el Coliseo de Puerto Rico. El Hiram Bithorn, por su parte, ya había sido escenario de sus multitudinarios conciertos "P FKN R" en diciembre de 2021.

La venta de boletos para el cierre de la gira comenzó este miércoles a las 10:00 a.m., exclusivamente a través de PR Ticket, y en cuestión de minutos más de un millón de usuarios habían accedido a la plataforma.

Según reportes de medios locales, la fila virtual llegó a superar 1.5 millones de turnos, con tiempos de espera de entre una y cuatro horas para muchos compradores, mientras otros reportaron mensajes de "acceso restringido" al intentar entrar al sitio.

La reventa no tardó en aparecer, minutos después de que iniciara la venta oficial, plataformas como VividSeats ya ofrecían boletos con precios de entre 900 y 1,800 dólares, muy por encima del rango oficial de 80 a 100 dólares.

La compra es exclusiva para tarjetahabientes de Banco Popular, se realiza únicamente de forma virtual y tiene un límite de cuatro boletos por transacción y una transacción por tarjeta.

Más allá del concierto, la producción diseñó ambas fechas como una experiencia que inicia desde temprano. El acceso al Hiram Bithorn abrirá a las 11:30 a.m. con un mercado local y activaciones de patrocinadores, exclusivas para asistentes con boleto válido. El espectáculo comenzará a las 6:00 p.m.