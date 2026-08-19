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Bad Bunny Cierra Gira en Casa con Dos Fechas en PR: Más de un Millón de Personas Busca Boletos

La demanda por ver a Bad Bunny en su tierra natal desbordó el sitio de venta. El cierre de su gira en San Juan promete ser inolvidable.

bad-bunny-cierra-gira-puerto-rico-boletosFoto: Getty Images

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Conciertos de Bad Bunny en PR: más de 1.5 millones en fila virtual. La reventa dispara precios hasta $1,800 dólares.

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