Joven Motociclista Muere Tras Derrapar en el Norte de Veracruz

En Tihuatlán, al norte de Veracruz la noche del martes 18 de agosto un joven de 23 años murió luego de derrapar en motocicleta a la altura de la entrada de la Unidad Deportiva del municipio, esto tras sufrir un fuerte accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

La víctima fue identificada como Jairo Alberto Cortés Hernández, originario de la comunidad de Buena Vista, del municipio de Tihuatlán y en vida era trabajador de una gasolinera cercana al sitio del percance.

De acuerdo con los reportes, el sujeto perdió el control de la motocicleta que manejaba para terminar derrapando el vehículo y perdiendo la vida por el fuerte golpe.

Paramédicos de Salud Municipal acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios; Sin embargo, solo lograron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Conforme al protocolo Policías Municipales que acudieron a tomar conocimiento del accidente, acordonaron el área para resguardar el cuerpo, en tanto se dio la llegada de ministeriales y periciales quienes realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).