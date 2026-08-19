Accidentes

Joven Motociclista Muere Tras Derrapar en el Norte de Veracruz

La víctima fue identificada como Jairo Alberto Cortés Hernández, originario de la comunidad Buena Vista, quien era trabajador de una gasolinera cercana al lugar del accidente.

Motociclista muere tras derrapar en Tihuatlán al norte de VeracruzMotociclista muere tras derrapar en Tihuatlán al norte de Veracruz. Foto: Víctor Bustamante

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Un accidente fatal en Tihuatlán cobra la vida de Jairo Alberto Cortés, trabajador de una gasolinera. Conoce los detalles de este suceso que conmociona a la comunidad.

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