Internacional

‘No Podía Moverse, Ni Hablar’: El Rescate de Paulina Días Después del Terremoto en Indonesia

De acuerdo con autoridades, suman 73 personas fallecidas por el potente temblor, así como más de 900 heridas y casi 60 mil desplazadas de sus hogares

Tiendas de campaña colocadas para atender a pacientes afuera de hospital Ben Mboi Manggarai, que resultó dañado por terremoto en Indonesia. Foto: ReutersTiendas de campaña colocadas para atender a pacientes afuera de hospital Ben Mboi Manggarai, que resultó dañado por terremoto en Indonesia. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+