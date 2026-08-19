‘No Podía Moverse, Ni Hablar’: El Rescate de Paulina Días Después del Terremoto en Indonesia

La señora Paulina Pobi, de 84 años de edad, fue rescatada con vida tres días después del potente terremoto magnitud 7.7 que azotó Indonesia el pasado sábado 15 de agosto de 2026.

Este miércoles, un funcionario local dio a conocer detalles del rescate, luego de que el temblor destruyó por completo la casa de la mujer de la tercera edad, ubicada en una isla.

De acuerdo con la agencia de mitigación de desastres (BNPB), 73 personas murieron, más de 900 personas resultaron heridas y casi 60 mil fueron desplazadas por el sismo que sacudió el sábado las aguas frente a la isla indonesia de Flores.

Precisamente al norte de Flores, la casa de Paulina quedó completamente derribada y la mujer quedó sepultada bajo las paredes de bambú colapsadas.

Allí permaneció hasta que su familia, que en un primer momento pensó que ella había sido rescatada y trasladada a un refugio, regresó a buscarla ayer martes.

"Estaba como paralizada, no podía moverse ni hablar, así que su familia recién la encontró el cuarto día", narró el funcionario local Rudolfus Riba a la agencia de noticias AFP.

"Está en buen estado de salud; no sufrió ninguna lesión. Solo estaba un poco débil porque llevaba días sin comer ni beber nada (…) Parece irreal, casi como un milagro", comentó.

Cabe señalar que desde el sábado se han registrado más de 3 mil réplicas del terremoto, al menos 86 lo bastante fuertes como para ser percibidas por los residentes, según la agencia geológica BMKG.

Indonesia experimenta terremotos con frecuencia porque se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste Asiático y cruza el océano Pacífico.

En 2004, un potente terremoto magnitud 9.1 frente a la costa de Sumatra desencadenó un tsunami que mató a unas 220 mil personas en toda la región, incluidas unas 170 mil en Indonesia.

Con información de AFP.

SPB