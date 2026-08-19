Potosinos Marcharán para Pedir Justicia por Homicidio de 'Salvita' en SLP

Bajo la consigna “Justicia para Salvita”, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para realizar este miércoles 19 de agosto una marcha en memoria de Gabriel Salvador, estudiante de 21 años de la Facultad de Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien fue asesinado el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con la publicación, el llamado establece que la marcha comenzará a las 2 de la tarde, con punto de reunión en la entrada de la Facultad de Derecho de la UASLP, en el Centro Histórico de la capital potosina.

La convocatoria, cuya autoría no ha sido precisada, está dirigida principalmente a la comunidad estudiantil y señala que Gabriel “no fue un daño colateral”, además de exigir que su muerte no quede impune.

A quienes participen se les pide acudir con una fotografía de Gabriel, una flor blanca o algún cartel alusivo a la exigencia de justicia.

La movilización ocurre mientras las autoridades mantienen limitada la información sobre los avances de la investigación. Cuestionado sobre el caso, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre el móvil, las circunstancias del homicidio y la situación legal de la investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre personas detenidas por este homicidio ni ha confirmado la existencia de presuntos responsables identificados.