Marchas

Potosinos Marcharán para Pedir Justicia por Homicidio de 'Salvita' en SLP

Bajo la consigna 'Justicia para Salvita', estudiantes y ciudadanos fueron convocados a una marcha este miércoles en el Centro Histórico de San Luis Potosí para exigir justicia por el estudiante.

Potosinos Pedirán Justicia en Marcha por 'Salvita'Potosinos Pedirán Justicia en Marcha por 'Salvita'. Foto: N+

Destacado

Marcha en San Luis Potosí por el homicidio de Gabriel Salvador, estudiante de Criminología. La comunidad exige justicia y respuestas claras de las autoridades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+