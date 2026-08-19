Seguridad

Dan 50 Años de Prisión a Hombre por Matar a Dos Personas en Veracruz

Horacio 'N' fue sentenciado por los delitos de homicidio doloso calificado en agravio de dos personas y lesiones dolosas calificadas contra una tercera víctima

Sentencian a un hombre un doble homicidio en VeracruzHoracio “N” fue sentenciado por doble homicidio al norte del estado de Veracruz. Foto: FGE

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Condenado a 50 años por matar a dos personas en Veracruz. La justicia actúa en un caso que conmocionó a Cuexcontitla.

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