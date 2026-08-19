Dan 50 Años de Prisión a Hombre por Matar a Dos Personas en Veracruz

Un juez sentenció a 50 años de prisión a Horacio “N” tras ser declarado culpable de los delitos de homicidio doloso calificado en agravio de dos personas y lesiones dolosas calificadas contra una tercera víctima.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2023 en la comunidad de Cuexcontitla, del municipio de Benito Juárez, al norte de la entidad, donde el ahora sentenciado atacó con un arma blanca a las víctimas, provocando la muerte de dos de ellas y lesiones graves a otra persona.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, luego de acreditar plenamente su responsabilidad durante el juicio oral.

Además de la pena de prisión, el órgano jurisdiccional ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos. La identidad de las víctimas permanece reservada conforme a la ley.