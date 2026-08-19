Detienen a Dos Menores tras Evadir Filtro de Seguridad en Santiago, Nuevo León

Dos menores de edad fueron detenidos tras evadir un filtro de seguridad y por estar a punto de arrollar a una policía y un agente de Tránsito al protagonizar una persecución en la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Las cámaras de seguridad del C4 del municipio de Santiago captaron la persecución que se desató después que los jovenes se pasaran el filtro de seguridad y estuvieran a punto de atropellar con su vehículo a los oficiales. De acuerdo con lo que se observa en las grabaciones, los menores viajaban de sur a norte, aparentemente a exceso de velocidad.

Un elemento de la Policía les marcó el alto en el filtro de seguridad instalado a la altura de Los Fierros, pero los jovenes no se detuvieron y por poco arrollan al oficial, lo cual provocó la movilización de los demás uniformados por la Carretera Nacional para detenerlos.

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A pesar de intentar escapar, el vehículo con los dos menores a bordo fue alcanzado por los agentes policiacos que lograron detenerlos. la altura de la Presa La Boca. Las autoridades no dieron a conocer más información de los jovenes debido a la edad; sin embargo, confirmaron que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación y se les dio aviso a sus padres.

Con información de Ángel Giner | N+

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