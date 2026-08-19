Seguridad

Detienen a Dos Menores tras Evadir Filtro de Seguridad en Santiago, Nuevo León

Cámaras del C4 captaron el momento en el que los detenidos estuvieron a punto de atropellar a una policía y un agente de Tránsito tras pasarse el filtro

Auto en el que viajaban los menores que evadieron filtro de seguridadEl momento fue captado por las cámaras de seguridad del C4 de Santiago. Foto: Policía de Santiago

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Cámaras captan a dos menores evadiendo un filtro de seguridad en Santiago, NL. A punto de arrollar a policías, fueron detenidos tras persecución en la Carretera Nacional.

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